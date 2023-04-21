В Калининграде 22 апреля состоится общегородской субботник

В Калининграде общегородской субботник проведут 22 апреля. Убирать будут территории в парках, скверах и на объектах учреждений социальной сферы.

Как рассказали в администрации города, основные работы проведут в зоопарке, в парках Макса Ашманна, Центральном, Каштановом, Южном, на Голубых озерах, в районе парковки у детской областной больницы на улице Дм. Донского.

Кроме того, преобразится территория зеленых зон в районе улиц Юбилейной, Лейт. Яналова, Каштановой аллеи, Мл. Лейт. Родителева, Фестивальной аллеи, проспекта Победы, улицы Кожемякина, Флотской и на других территориях.

В субботнике примут участие сотрудники администрации города, регионального правительства, Заксобрания, Совета депутатов, активисты и члены общественных организаций, неравнодушные горожане.

Напомним, с 10 апреля по 10 мая в Калининграде проходит месячник благоустройства.