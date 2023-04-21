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НовостиОбщество21 апреля 2023 14:20

В Черняховске во время субботника нашли камень 1912 года, посвященный королю Вильгельму II

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Черняховска

В Черняховске обнаружили необычный камень из прошлого, с немецкими надписями. Булыжник нашли во время уборки территории. Гравировка посвящена последнему германскому императору и королю Пруссии королю Вильгельму II. О находке сообщил в «ВКонтакте» глава администрации Черняховского муниципального округа Сергей Булычев.

«В Ботаническом саду в районе улицы Счастливая во время субботника обнаружили камень, на котором была высечена надпись «В 1912 году здесь был король Вильгельм II», - написал глава администрации.

Он отметил, что информацию о находке передали экспертам, которые позже дадут свою оценку камню.