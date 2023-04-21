В мэрии рассказали, как поедет общественный транспорт Калининграда 9 мая и во время репетиций парада

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде власти готовятся к проведению парада в честь Дня Победы. 2, 4, 6 и 9 мая центр Калининграда закрывается, автобусы и троллейбусы пойдут в объезд.

Сообщается, что 2 и 4 мая с 19.00 до 24.00, 6 мая с 7.00 до 13.00 - на время репетиций парада.

По данным городской администрации, 9 мая с 7.00 до 15.00, на время проведения парада ограничивается движение всех видов транспорта по площади Победы, Гвардейскому проспекту, частично по Советскому и Ленинскому проспектам.

Маршруты, следующие с Ленинского проспекта на ул. Черняховского и ул. Александра Невского, будут направлены по Ленинскому проспекту, ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту;

- следующие с Ленинского проспекта на проспект Мира - по Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, ул. Дмитрия Донского, ул. Свободной, проспекту Мира и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по проспекту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, Ленинскому проспекту и далее согласно существующим схемам движения;

- следующие с проспекта Мира на ул. Черняховского - по проспекту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, Советскому проспекту, ул. Ген.-лейт. Озерова, ул. Горького, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по ул. Черняховского, ул. Горького, ул. Ст. лейт. Сибирякова, ул. Нарвской, Советскому проспекту, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, проспекту Мира и далее согласно существующим схемам движения;

- следующие с ул. Нарвской на пр-кт Ленинский пойдут по Советскому проспекту, ул. Кирова, ул. К. Маркса, ул. Комсомольской, проспекту Мира, ул. Серж. Колоскова, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, Московскому проспекту, Ленинскому проспекту и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по Ленинскому проспекту, Московскому проспекту, ул. Ген.-фельдм. Румянцева, ул. Дмитрия Донского, ул. Свободной, проспекту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. К. Маркса, ул. Кирова, Советскому проспекту, ул. Нарвской и далее согласно существующим схемам движения;

- следующие с ул. Нарвской на ул. Черняховского - по ул. Нарвской, ул. Ст. лейт. Сибирякова, ул. Горького, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения в обоих направлениях.