В Балтрайоне на ул. Коммунистической уберут автобусную остановку

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на ул. Коммунистической с 3 мая упраздняется остановочный пункт «Культурно-досуговый центр» («КДЦ»). Как сообщает пресс-служба мэрии города, этот остановочный пункт исключат из схемы движения общественного транспорта,

«Автобусы маршрутов №16, 30, 39, 72 будут останавливаться на новой остановке у «Понарта», где в ходе капремонта ул. Судостроительной оборудован заездной карман и установлен павильон», - отметили в администрации.

Решение об отмене остановки было принято на мартовском заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Причина в том, что

останавливающиеся там автобусы тормозят поток транспорта, следующего по Коммунистической на Судостроительную и Киевскую. Кроме того, на узком тротуаре нет места для остановочного павильона.