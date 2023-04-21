Калининградка за год перевела лжеброкеру больше 5 млн рублей

В Калининграде жертвой аферистов стала 52-летняя женщина, решившая заработать на фондовой бирже. Она лишилась более 5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В течение года женщина перевела на чужие счета более 5 млн 125 тысяч рублей. На ее мобильный телефон поступил звонок от неизвестного, который представился брокером, он предложил скачать программу и играть на бирже.

Калининградка выполнила все указания, кидала на счет деньги.

Когда женщина решила вывести доход, лжеброкер попросил оплатить операцию, а потом и вовсе перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.