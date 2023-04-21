Маршрут автобуса №11 продлят до острова

Будет продлен маршрут муниципального автобуса №11, который ходит от Павлика Морозова через Центральный рынок, улицы Куйбышева и Орудийную в микрорайон к улице Молодой Гвардии. Сейчас он делает конечную остановку «Сады Дружба-Девау», а в планах пустить его дальше.

- Что касается разворотного кольца у улицы Маршала Покрышкина. Мы хотим 11-й автобус, который здесь сегодня паркуется, продлить на остров. Таким образом, ликвидировать конечную остановку здесь, - сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов.

По его словам, это облегчит жизнь учащимся и жителям острова.

- Разворотная площадка будет уже на самом острове, она будет полностью обустроена, - сказал Николай Уханов, отметив, что у мэрии порядка 10 предложений по изменению и корректировке маршрутной сети города Калининграда.