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НовостиОбщество21 апреля 2023 16:10

Маршрут автобуса №11 продлят до острова

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Будет продлен маршрут муниципального автобуса №11, который ходит от Павлика Морозова через Центральный рынок, улицы Куйбышева и Орудийную в микрорайон к улице Молодой Гвардии. Сейчас он делает конечную остановку «Сады Дружба-Девау», а в планах пустить его дальше.

- Что касается разворотного кольца у улицы Маршала Покрышкина. Мы хотим 11-й автобус, который здесь сегодня паркуется, продлить на остров. Таким образом, ликвидировать конечную остановку здесь, - сказал председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов.

По его словам, это облегчит жизнь учащимся и жителям острова.

- Разворотная площадка будет уже на самом острове, она будет полностью обустроена, - сказал Николай Уханов, отметив, что у мэрии порядка 10 предложений по изменению и корректировке маршрутной сети города Калининграда.