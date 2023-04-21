В Калининграде возле «Девау» построят три новые дороги с велодорожками

В Калининграде в новом микрорайоне у бывшего немецкого аэродрома «Девау» появится три дороги. Улицы сейчас проектируют в мэрии города. Об этом сказал в пятницу, 21 апреля, председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Николай Уханов.

Специалисты сейчас проектируют: улицу Виктора Денисова (она на кольце Маршала Покрышкина переходит в Благовещенскую), саму Благовещенскую (длина 2 км, 4 полосы движения, идет от разворотного кольца на Покрышкина до улицы Юрия Гагарина) и Юбилейную (начинается от перекрестка с Гагарина и заканчивается перекрестком с ул. Александра Невского).

Дороги проектируются с тротуарами и велодорожками.

- Это капиталоемкие объекты. Естественно, без поддержки правительства Калининградской области город Калининград самостоятельно их не реализует. У нас есть предварительные договоренности об участии регионального правительства в софинансировании этих объектов, - сказала глава администрации Елена Дятлова.