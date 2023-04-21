В Калининградской области ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» провели электронные пуски ракет

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области ракетчики уничтожили отряд кораблей условного противника в Балтийском море. Тренировочное мероприятие провели военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, на позициях были развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области.

В роли кораблей условного противника выступили несколько кораблей Балтийского флота.

«В ходе учения расчеты отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов», - отметили в пресс-службе флота.