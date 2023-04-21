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НовостиПолитика21 апреля 2023 16:37

В Калининградской области ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» провели электронные пуски ракет

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области ракетчики уничтожили отряд кораблей условного противника в Балтийском море. Тренировочное мероприятие провели военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, на позициях были развернуты ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» для борьбы с надводными кораблями, а также защиты морского побережья Калининградской области.

В роли кораблей условного противника выступили несколько кораблей Балтийского флота.

«В ходе учения расчеты отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов», - отметили в пресс-службе флота.