Елена Дятлова высказалась за установку единой системы шлагбаумов во дворах Калининграда

Бороться со стихийной парковкой сторонних автомобилей во дворах жилых домов в администрации Калининграда предлагают, устанавливая шлагбаумы в этих дворах. Об этом сказала глава администрации Елена Дятлова.

- Мы планируем обустраивать плоскостные парковки, многоуровневые парковки и парковки вдоль дорог. Это три вида парковок, которые должны появиться в Калининграде, - говорит Елена Дятлова. - Потому что то, что происходит сейчас, не устраивает ни жителей, ни власть. Люди приезжают в центр, нужно оставлять машины. И, как правило, они находятся во дворах жилых домов.

По словам сити-менеджера, необходима «единая система перекрытия въезда в дворовые территории».

- Избежать [стихийной парковки во дворах] можно путем установки шлагбаумов, которые включены в единую систему, которая позволяет заезжать на дворовую территорию жителям домов, скорой помощи, МЧС, газовым службам и будут препятствовать парковке сторонних машин, которые приехали из центра, - сказала глава администрации.

Она отметила, что единая программа шлагбаумов будет субсидироваться администрацией Калининграда.