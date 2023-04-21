В Черняховском районе впервые очистили берега и дно реки Анграпы

. Фото: Правительство Калининградской области

Экосубботник «Вода России» провели в пятницу, 21 апреля, в Черняховском городском округе. Общее количество участников мероприятия по очистке реки Анграпы превысило 500 человек – они впервые за всю историю субботников в регионе от мусора очищали не только берега, но и сам водоем, включая дно. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В акции участвовали сотрудники областного министерства природных ресурсов и экологии, в работах были задействованы сотрудники Главного управления и поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области.

«За пару часов были собраны десятки мешков мусора, убраны упавшие в воду деревья, со дна достали копившийся годами мусор», - рассказали организаторы.

В этом году на берегах калининградских водоемов планируется провести около 10 субботников.