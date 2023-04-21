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НовостиСпорт21 апреля 2023 17:04

Самбист из Калининграда завоевал золото первенства Европы

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Израиле продолжаются масштабные европейские соревнования по спортивному и боевому самбо. В пятницу, 21 апреля, в состязании юниоров отличный результат показал спортсмен из Калининграда.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, лучшим среди сверстников массой до 71 кг стал Амбарцум Мовсисян.

В финале он встретился с соперником из Грузии. Проигрывая в начале пятиминутной схватки 0:1, чемпион сумел набрать четыре балла техническими приемами и завоевать первую в жизни медаль европейского класса.

Ранее золото на соревнованиях завоевала калининградка Анжела Гаспарян.