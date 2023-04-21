В поликлинику Полесской больницы привезли оборудование на 6 млн рублей

. Фото: Правительство Калининградской области

Полесская больница получила медицинскую и компьютерную технику. В малой операционной хирургического кабинета установлен универсальный механический операционный стол.

Также, как сообщает пресс-служба областного правительства, для перевязочной приобрели специальный стол, на котором с марта сотрудники поликлиники осуществили более двухсот перевязок.

Закуплен воздушный стерилизатор для медицинских изделий.

В поликлинику Полесска поставили новый электрокардиограф, сухожаровой шкаф, холодильники и многое другое. В поликлинике также переоборудованы кабинеты участковых терапевтов и хирурга, процедурный кабинет.

Технику за 6 миллионов рублей поставили за счет средств областного бюджета.