Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 17:11

В поликлинику Полесской больницы привезли оборудование на 6 млн рублей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Правительство Калининградской области

Полесская больница получила медицинскую и компьютерную технику. В малой операционной хирургического кабинета установлен универсальный механический операционный стол.

Также, как сообщает пресс-служба областного правительства, для перевязочной приобрели специальный стол, на котором с марта сотрудники поликлиники осуществили более двухсот перевязок.

Закуплен воздушный стерилизатор для медицинских изделий.

В поликлинику Полесска поставили новый электрокардиограф, сухожаровой шкаф, холодильники и многое другое. В поликлинике также переоборудованы кабинеты участковых терапевтов и хирурга, процедурный кабинет.

Технику за 6 миллионов рублей поставили за счет средств областного бюджета.