Автобус №36 с 1 мая будет заезжать на улицы Понартскую и Громовой

В Калининграде с 1 мая скорректируют маршрут №36 (ул. О. Кошевого – Чкаловск). Как сообщает пресс-служба городской администрации, с конечного остановочного пункта «ул. Олега Кошевого» автобусы проследуют по улицам О. Кошевого, Понартской, У. Громовой, далее – по существующей схеме движения.

Обратно – по существующей схеме движения, далее - по улицам У. Громовой, Понартской, О. Кошевого.

Связано это с открытием технического движения по ул. Понартской и для изучения пассажиропотока и потребности в пассажирских перевозках.