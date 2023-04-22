В Калининграде потратят более 3 млн рублей на украшения улиц ко Дню Победы

На украшение улиц и общественных пространств Калининграда ко Дню Победы выделено более 3 млн рублей. Информация об электронном аукционе по выбору подрядчика, который займется декорированием, опубликована на Госзакупках. Отмечается, что участвовать могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Начальная цена составит более 3 млн 176 тысяч рублей.

Калининград украсят билборды, вымпелы, флаги, плакаты, фотозоны, объемно-пространственные композиции «С праздником!» и «С Днем Победы».

Ранее власти сообщали, что к 7 мая украшены будут главные городские площади, разворотные кольца, мемориальные комплексы. В отдельных случаях речь идет не только о влагах и композициях, но и музыкальном сопровождении.