В Калининградской области откроют филиал Бородинского военно-исторического музея

. Фото: Правительство Калининградской области

Филиал знаменитого Бородинского военно-исторического музея может появиться в Калининграде. Об этом стало известно в пятницу, 21 апреля на пятом Балтийском культурном форуме.

Там прошла церемония заключения официальных соглашений между региональным министерством по культуре и туризму и «Российским этнографическим музеем», «Государственным Бородинским военно-историческим музеем-заповедником» и «Государственной академической капеллой Санкт-Петербурга».

Министр Андрей Ермак отметил, что в рамках заключенных соглашений уже планируется ряд проектов.

- С Санкт-Петербургской капеллой мы уже организовали несколько мероприятий, сейчас будем работать над постоянными проектами. Вместе с Этнографическим музеем думаем над идеей большого музейного фестиваля или проекта. Что касается музея «Бородино», то у нас есть мысль открыть его филиал в Калининградской области, – сообщил министр.

Также он отметил, что у министерства мысль привлечь коллег из Сахалина для реализации идеи о смысловом объединении Сахалина и Калининградской области как двух крайних точек нашей страны.