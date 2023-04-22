Волонтеры ночью искали и не нашли пропавшего 15-летнего школьника

. Фото: поисково-спасательный отряд «Запад».

В Калининграде в ночь на субботу, 22 апреля, проходили поиски 15-летнего подростка. Дело в том, что вечером 21 апреля на горячую поисковиков поступило несколько свидетельств, выезд добровольцев был организован оперативно.

Участники поисково-спасательного отряда «Запад» осмотрели дворы в районе проживания подростка, улицы Московского района, заглядывали в подвалы и подъезды, магазины и т.п.

В мероприятиях принимали участие волонтеры и полиция.

Увы, пропавший подросток не был найден. Поиск продолжается.

Напомним, в Калининграде разыскивают 15-летнего Алексея Солодовника. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Запад».

В четверг, 20 апреля, подросток ушел из медицинского центра, расположенного на ул. Гагарина в Калининграде, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза, носит очки.

Алексей был одет в темно-синюю куртку, черно-белый свитер с изображением панд, черные штаны и черные кеды с белой подошвой. Подросток может нуждаться в медицинской помощи!

Всех, кому что-либо известно о нахождении пропавшего школьника, просят сообщить по телефонам: 8 (4012) 508-038, 8 (4012) 520-444, 02, 102 или 112.