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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 13:27

В Калининграде таксист украл у соседки автокресло, чтобы возить детей

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Житель Светлогорска стал фигурантом уголовного дела после того, как украл у соседки автомобильное детское кресло.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, еще в январе жительница одного из домов оставила в подъезде автокресло, и оно пропало. Молода мама написала заявление в полицию.

Выяснилось, что кресло украл 60-летний сосед. Он признался, что занимается частным извозом и похитил кресло, чтобы перевозить юных клиентов.

Похищенное имущество полицейские изъяли и вернули владелице, а таксисту грозит до двух лет лишения свободы.