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НовостиОбщество22 апреля 2023 15:29

В Калининграде чиновники выбрали «место погрязнее» для проведения субботника

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде 22 апреля состоялся большой городской субботник. Перед субботником в мэрии составили список мест, нуждающихся в уборке. Учитывались обращения горожан в социальных сетях.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, сотрудники мэрии, представители регионального правительства и депутаты работали в районе ручья Воздушного на проспекте Победы.

«В последние годы стало традицией выбирать для уборки место погрязнее. Вот и там фронт работ был очень обширный», - прокомментировали в администрации.

В Калининграде на уборку вышли сотрудники органов власти, различных ведомств, представители общественных организаций, активисты и многие другие горожане.

Уборка также прошла в зоопарке, в городских парках, у озер и в скверах.