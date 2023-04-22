В Калининграде хотят открыть ремесленную школу по работе с брусчаткой и витражами

В Калининградской области может появиться ремесленная школа по обучению работе с декоративными элементами и брусчаткой. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил губернатор Антон Алиханов, который рассказал, в частности, об успешных занятиях и подготовке мастеров по реставрации дверей вместе с региональным Фондом капремонта.

«Будем с региональными минстроем и минобром формировать учебные модули и по другим направлениям. Также есть идея по формированию ремесленной школы по работе с декоративными элементами, витражами, ковкой, брусчаткой», - написал губернатор.

Напомним, сейчас учебный модуль по реставрации дверей проходят 30 человек, это уже 4-й поток учеников.