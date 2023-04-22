Власти провели испытания энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининградской области провели натурные испытания энергосистемы региона в изолированном режиме. Как рассказал в Телеграм-канале губернатор Антон Алиханов, утром в субботу, 22 апреля, в 8:42 энергосистема Калининградской области была отключена от кольца БРЭЛЛ.

Глава региона отметил, что такие испытания уже проводились не раз: «Все идет штатно, без каких-либо последствий для калининградцев».

Кроме того, Антон Алиханов рассказал, что проверил работу Балтийского регионального диспетчерского управления.