В Калининграде летом стартует новый кинофестиваль для подростков

Региональное министерство по культуре и туризму анонсировало проведение нового фестиваля в Калининградской области. 22–26 июня состоится первый Международный кинофестиваль детско-юношеских фильмов «Мир Чудес». Организован он Киностудией им. М. Горького.

Как рассказали в оргкомитете, фестиваль направлен на развитие детско-юношеского кино в РФ.

В программе открытые показы конкурсных и внеконкурсных фильмов, ретроспективные показы фильмов, спектакль, мультимедийные, цифровые и фотовыставки, открытые обсуждения фильмов и встречи со звездами российского кино, социальные активности, а также образовательные лаборатории для тех молодых людей в регионе, кто хочет попробовать себя в кинопроизводстве.

Подробнее о фестивале здесь.