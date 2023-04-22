Названы лучшие компании-экспортеры Калининградской области

В Калининграде подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Экспортер года», были названы лучшие областные компании, которые отправляют свои товары в другие страны.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сегодня в лидерах несколько компаний.

В промышленности лучшим экспортером стала компания «Микромир», производитель детского и спортивного уличного оборудования, который осваивает азиатские рынки.

Среди экспортеров АПК отмечен мясоперерабатывающий завод «Дейма», который активно работает на страны СНГ.

Лучшим в сфере экспорта высоких технологий стала «Балтмоторс групп», которая является одним из крупнейших мотопроизводителей в России, имеет собственное конструкторское бюро с уникальными разработками.

Лучшим экспортером Калининградской области в сфере услуг назвали бренд Business boom Алексея Пашкевича, чье агентство работает в сфере интернет-маркетинга, разработки сайтов и web-аналитики и т.д.

В номинации «Прорыв года» отмечена компания «Ампертекс» и ее электропроводящие нагревательные нити на основе полимеров и нанодобавок. Компания осваивает азиатские рынки.