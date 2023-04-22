Волонтеры помогут калининградцам проголосовать за территорию, которую благоустроят в следующем году

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде стартовало онлайн-голосование по выбору территории, которую в 2024 году благоустроят за счет средств федерального бюджета.

Как рассказали в администрации города, в списке 70 объектов: различные парки, скверы, набережные, детские и спортивные площадки Калининграда.

Голосование онлайн продлится до 31 мая.

Организаторы отмечают, что если вам сложно разобраться, или есть вопросы, то можно обратиться за помощью к волонтерам. Они дежурят в будние дни с 16:00 до 19:00 в ТРЦ «Европа» на Театральной, 30, в магазинах сети «Виктория» - на Гайдара, 120, Красной, 142, Солнечном бульваре,1, проспекте Победы, 137, бульваре Любови Шевцовой, 1.

Волонтеры расскажут об объектах из списка и помогут с процедурой голосования.