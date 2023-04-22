Более 46 тысяч школьников отдохнут летом в детских лагерях Калининграда и области

. Фото: Правительство Калининградской области

В 2023 году в Калининградской области детский отдых будет организован в 14 загородных стационарных лагерях, 279 – с дневным пребыванием на базе образовательных организаций и учреждений, 18 – труда и отдыха, 6 – палаточного типа.

Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отмечается, что летом в детских лагерях региона смогут отдохнуть более 46 тысяч школьников.

Летом ребят ждут профильные смены «Движения первых», мероприятия и активности. Одних только крупных спортивных и физкультурно-массовых мероприятий планируется почти три десятка.

Сейчас в лагерях проводятся ремонтные работы и благоустройство. Из средств консолидированного бюджета на эти цели выделены более 200 млн рублей.

Кроме того, продолжится реализация программы «Мы россияне». Более 2,5 тысячи школьников отправятся в Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца России.