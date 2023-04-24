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НовостиОбщество24 апреля 2023 9:01

В Пионерском реконструируют задние кинотеатра

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Пионерского городского округа

В Пионерском видоизменится кинотеатр «Маяк». Ремонт по плану продлится два месяца. Подрядчик должен приступить к работам до середины мая, а закончить планирует к середине июля. Об этом сообщает администрация Пионерского.

«Ремонт крыши в осенне-зимний период сделать сложно из-за погодных условий. Кинотеатр будет закрыт только на время ремонта крыши. Когда подрядчик приступит к обновлению фасада, кинотеатр будет работать», - отметили в администрации.

По задумке полностью преобразится кинотеатр, включая оба кафе, расположенных в здании. Благоустроят территорию вокруг кинотеатра.