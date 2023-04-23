Калининградская колония поставит медикам партию стеганых одеял

Медицинское и пенитенциарное учреждения сотрудничают к обоюдной выгоде. Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

Партию мягкой мебели для Федерального Центра высоких медицинских технологий Калининграда изготовят в швейном цехе Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №13. Данный участок функционирует в ИК с декабря 2021 года. За последнее время для швейных нужд закупили современное оборудование, что позволило дополнительно трудоустроить 12 человек.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФСИН, между медицинским и пенитенциарным учреждениями заключен контракт, в рамках которого из поселка Славяновка до конца года заказчику поставят 300 стеганых одеял с синтетическим наполнителем из тика. Сумма государственного контракта составила 450 тысяч рублей.