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НовостиОбщество23 апреля 2023 8:21

Калининградская колония поставит медикам партию стеганых одеял

Государственный контракт на почти полмиллиона рублей в ИК-13 обязались выполнить до конца этого года
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Медицинское и пенитенциарное учреждения сотрудничают к обоюдной выгоде.

Медицинское и пенитенциарное учреждения сотрудничают к обоюдной выгоде.

Фото: Пресс-служба УФСИН по Калининградской области

Партию мягкой мебели для Федерального Центра высоких медицинских технологий Калининграда изготовят в швейном цехе Центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №13. Данный участок функционирует в ИК с декабря 2021 года. За последнее время для швейных нужд закупили современное оборудование, что позволило дополнительно трудоустроить 12 человек.

Как пояснили в пресс-службе регионального УФСИН, между медицинским и пенитенциарным учреждениями заключен контракт, в рамках которого из поселка Славяновка до конца года заказчику поставят 300 стеганых одеял с синтетическим наполнителем из тика. Сумма государственного контракта составила 450 тысяч рублей.