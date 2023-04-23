В день рождения Иммануила Канта состоялось заседание Ученого совета БФУ

Участники заседания возложили цветы на могилу великого Философа. Фото: gov39.ru

В минувшую субботу, 22 апреля, в Кафедральном соборе на острове Канта прошло заседание Ученого совета Балтийского федерального университета. Мероприятие было приурочено ко дню рождения великого философа, имя которого носит вуз. Почетными гостями стали председатель Наблюдательного совета – губернатор Антон Алиханов, представители органов государственной власти РФ и Калининградской области, российских и иностранных вузов, а также местные работодатели.

- Кульминацией торжественного заседания стала церемония присуждения степени «Почетный доктор БФУ имени Иммануила Канта» заслуженному деятелю науки России, директору Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского госуниверситета Татьяне Черниговской и директору института педагогики СПбГУ, председателю Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования Елене Казаковой, - рассказали в пресс-службе региональной администрации. - Также почетной грамотой правительства за большой вклад в развитие науки региона, усовершенствование российской системы образования, подготовку кадров, за добросовестный труд и высокий профессионализм глава области наградил ректора вуза Александра Федорова.

В завершение все участники заседания по традиции возложили цветы к могиле Иммануила Канта.