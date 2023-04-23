Суд прекратил полномочия калининградского депутата в связи с утратой доверия

Прокуратура Славского района Калининградской области в результате проведенной проверки установила, что один из депутатов Славского муниципального округа занимает должность директора муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры Славского района» и одновременно является председателем постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

- В силу возложенных на него полномочий депутат осуществлял рассмотрение проектов решений о местном бюджете, которыми устанавливаются размер финансирования нужд органов местного самоуправления, а также участвовал в избрании главы администрации муниципального округа, - сообщили в облпрокуратуре. - В свою очередь, глава администрации являлся его работодателем, принял его на должность руководителя бюджетного учреждения, устанавливал должностной оклад, премии и другие выплаты, а также трудоустроил его супругу в отдел муниципальных закупок. При этом депутат не исполнил обязанность по сообщению о возникновении у него конфликта интересов и не принял меры по его предотвращению или урегулированию.

В итоге районный прокурор обратился в суд с иском о прекращении полномочий проштрафившегося депутата в связи с утратой доверия. Требование представителя надзирающей инстанции было удовлетворено.