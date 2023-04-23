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НовостиЗдоровье23 апреля 2023 9:27

В Калининградской области зафиксирована еще одна смерть от коронавируса

За сутки в регионе заболели 64 и выздоровели 59 человек
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

За минувшие сутки в Калининградской области зафиксировано 64 новых случая заражения коронавирусом. Это на один случай больше, чем сутками ранее. Шестерых инфицированных пришлось госпитализировать. За тот же период времени выздоровело 59 человек.

К сожалению, установлен и один факт смерти от последствий COVID-19. Таким образом, количество жертв пандемии в регионе достигло 2 106. Вместе с тем показатель летальности при означенном заболевании у нас в эксклаве по-прежнему ниже, чем в среднем по РФ – в 1, 72 раза.