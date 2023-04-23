В Калининграде повысят квалификацию звукорежиссеров

На заседании киносекции, которая состоялась в рамках Пятого Балтийского культурного форума, руководитель автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция» Ольга Акопова рассказала о старте новой учебной программы. Слушатели курса в этом году изучат современные направления в звукорежиссуре, познакомятся с процессом кинопроизводства, освоят работу специалистов этого направления в период пост-продакшена.

- Кроме того, обучение включает в себя работу в студии, где подробно разбирается подготовительный период, необходимое оборудование, речевое озвучение и запись синхронных шумов, - добавили в пресс-службе регионального правительства. - Старт курса запланирован на 29 мая, вся информация о наборе будет размещена на официальном сайте «Фестивальной дирекции».