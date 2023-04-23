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НовостиОбщество23 апреля 2023 14:41

Купленный на пожертвования калининградцев автомобиль для военных освятили перед отправкой в зону СВО

Во время состоявшегося крестного хода религиозную процедуру провел архиепископ Черняховский и Славский Николай
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ
Деньги на внедорожник собирали всем миром.

Деньги на внедорожник собирали всем миром.

Фото: Черняховская епархия

Сегодня, 23 апреля во время воскресного пасхального крестного хода епископ Николай освятил автомобиль повышенной проходимости, приобретенный на собранные калининградцами средства для военнослужащих специального подразделения Балтийского флота.

Как сообщили в Черняховской епархии, совместный сбор был осуществлен военно-патриотическими клубом «Форпост», который базируется в Духовно-просветительском центре «Преображение», и группой волонтеров «Своих не бросаем» из Зеленоградска. Огромный вклад в сбор внесли прихожане храма Всех Святых в Гусеве и Георгия Победоносца в Калининграде. Автомобиль будет доставлен в зону боевых действий для выполнения задач специальной военной операции на Украине.