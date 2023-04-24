Жители Калининградской области наблюдали мощное северное сияние

Северное сияние на фоне моста Королевы Луизы в Советске. Фото: Адриана РОМАНОВА.

Вечером воскресенья и в ночь на понедельник на Земле разразилась мощная геомагнитная буря, которая привела к появлению полярного сияния. Фантастическое по красоте явление наблюдали в Калининграде, Советске, Балтийске, Краснознаменске, над Куршской косой и в других уголках нашей области. Фотографии публикует сообщество «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Отметим, что северное сияние в наших краях перестало быть редкостью. В этом году его уже также наблюдали в феврале и марте, в 2022-м – в январе, феврале, марте и августе.

Повышенная геомагнитная активность, вызванная бурей, постепенно затухает – в понедельник сила возмущений составит 4 балла, затем – не больше 2-3.