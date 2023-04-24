На каких улицах в Калининграде нет света и воды 24 апреля

В Калининграде в понедельник, 24 апреля, запланирован ряд отключений. Так, в связи с ремонтом оборудования электроснабжение уже отключено до 13.00 по следующим адресам:

ул. Бахчисарайская 20-22, 22 К-2

ул. Горького 199 К-1, 199, 199а, 201 К-2

ул. Зеленая 19, 21 К-2, 21а, 23 К-1, 23а-б, 23, 45 (СОШ№38),70 К-2, 70

наб. Адм. Трибуца 51, 53, 55-67

пр-кт Московский 98а (СОШ №36), 98а

ул. Ген. Толстикова 15к.2

ул. Батальная 42, 46-54, 54б-г, 62а-б, 62-68, 70, 72-86

ул. Автомобильная 15, 21, 20

ул. Серж. Щедина 19-25, 25а, 29

ул. Дрожжевая 1.

До 20.00 света нет по адресам:

ул. Фурманова 1а, 1, 3, 5-7, 15-17, 2, 2а, 4, 8, 10, 14, 16, 16а

ул. Неманская 1-3, 7, 11, 13, 15-17, 21-23, 2-8, 16, 18, 26-28

ул. Б. Окружная 3-я 141, 147, 149-151, 153-161, 165-167, 175-181, 36в, 40, 40а, 42-46, 46а

пер. Лозовой 15, 17а-д, 12, 12а

ул. Р. Люксембург 7

ул. Ген. Белобородова 16

ул. Глинки 105, 107, 111, 80, 82, 84, 84а, 86а-б, 88, 90, 90а, 92, 94, 94а, 94а, 96

ул. Златоустовская 7, 9-11, 13а, 13-21, 14-16, 18-20, 24.

До 18.00 по адресам:

ул. Дзержинского 77, 77а, 79, 85-89, 134

ул. Л. Шевцовой 3а, 13-41, 43, 43а, 29а.

До 13.00 без электричества остались дильцы ул. Подп. Емельянова 66-88, 84б.

С 13.30 до 18.00 не будет света по адресам:

ул. Красносельская 71а, 73а, 75, 77, 79, 79а, 81, 83

ул. Радистов 13-17, 17б, 19, 23, 25, 25а, 29-33, 33а, 35, 37, 39, 51, 53, 57, 41, 14, 16-20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34-34а, 36а, 36, 38а-б, 40, 40а, 40б, 42, 44а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 54а-б

пер. Радистов 1-9

ул. Добролюбова 27, 29, 33, 37, 30, 46, 48

ул. Жуковского 1а, 2а-е

ул. Менделеева 45, 46а, 52, 62, 66а, 66, 70, 74

ул. Белинского 62.

Также, как сообщает пресс-служба городской администрации, холодное водоснабжение, в связи с установкой водомерного узла, будет отключено с 10.00 до 17.00 на ул. Глинки 22-26, ул. К. Цеткин 45-49, с 10.00 до 15.00 на улице ул. Ген. Буткова 16.

В связи с ремонтом оборудования холодное водоснабжение также отключено с 09.00 до17.00 по адресам: ул. Ген. Буткова 10-16, 18а, до 18.00 по адресам:

ул. Интернациональна 27-31, 33-41, 43-51, 53-57, ул. Л. Шевцовой 38-40, 58, ул. Л. Шевцовой 7, 13-15, 25, 33, 37.