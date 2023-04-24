Калининградцы назвали китайский язык одним из самых полезных сегодня

Самым полезным для карьеры сегодня и в будущем калининградцы считают знание английского и китайского языков. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Английский посчитал востребованным на рынке труда каждый второй калининградец (51%). А 9% уверены, что надо учить китайский.

«Другие языки упоминались гораздо реже: в важности владения немецким убеждены 5%, итальянским, японским и арабским – по 3%. Каждый пятый (20%) констатирует, что в его работе вообще не нужен никакой иностранный язык.

А еще 6% опрошенных считают, что знание иностранных языков не пригодится их ребенку.