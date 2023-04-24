В Калининградской области стартовали военные учения, вертолеты будут летать несколько дней

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области стартовали учения вертолетного полка морской авиации Балтийского флота. В них принимают участие около 20 экипажей ударных и военно-транспортных вертолетов Ми-24 и Ми-8, а также корабельных вертолетов Ка-27 и Ка-27ПС.

Как сообщает пресс-служба Балтийского флота, полеты продлятся несколько дней как в дневное, так и в ночное время. Запланировано около 20 вылетов.

Будут отработаны задачи по огневому обеспечению подразделений армейского корпуса, уничтожению командных пунктов, бронетехники и живой силы условного противника, ведению воздушной разведки и уничтожению воздушных целей, поиску и уничтожению надводных кораблей и подводных лодок условного противника.