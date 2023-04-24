В Калининграде впервые прошел межрегиональный юношеский турнир по кудо

. Фото: Правительство Калининградской области

Межрегиональный юношеский турнир по кудо провели впервые в ДС «Янтарный», соревнования собрали более 70 представителей ведущих клубов и школ кудо России в возрасте от 12 до 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Отмечается, что в планах провести осенью на главной арене Дворца спорта «Янтарный» Кубок губернатора Калининградской области по кудо, ожидается участие призеров и победителей мировых соревнований.

Напомним, кудо развивается в трех калининградских спортзалах. Открыто детское отделение при региональной спортивной школе по самбо и дзюдо – тренировки проводятся в специализированном переоборудованном помещении стадиона «Калининград».