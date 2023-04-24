В Калининграде будут судить водитель КамАЗа, который спровоцировал ДТП в Гурьевском районе

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Водитель КамАЗа, который спровоцировал серьезное ДТП в Гурьевском районе, стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло 16 августа на автодороге Гурьевск - Поддубное. Водитель автомобиля КамАЗ ехал со стороны пос. Авангардное и выбрал небезопасную дистанцию до двигавшегося впереди грузовика. И когда тот затормозил, водитель КамАЗа в нарушение дорожной разметки выехал на встречку, где врезался в «Тойоту».

В результате ДТП 64-летний водитель легковушки получил телесные повреждения. Его супруга была госпитализирована.

В отношении 45-летнего водителя большегруза возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.