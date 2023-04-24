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НовостиПроисшествия24 апреля 2023 12:54

Под Зеленоградском грузовик подмял под себя автомобиль «Киа»

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

ДТП случилось в понедельник, 24 апреля, в Зеленоградском района. Близ поселка Сосновка произошло лобовое столкновение легкового автомобиля KIA с грузовиком «Мерседес».

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

В результате ДТП грузовик подмял под себя легковушку.

О пострадавших не сообщается.

«Наши коллеги из пожарно-спасательной части № 15 обесточили аккумулятор легкового автомобиля, предотвратив угрозу возгорания», - отметили в МЧС.