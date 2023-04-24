В Калининграде поймали 17-летнего закладчика наркотиков

В Калининграде 17-летний парень попал под уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков.

Юноша, уроженец Санкт-Петербурга, приобрел 12,77 г наркотика (производного эфедрона), которые планировал сбыть, оборудуя тайники-закладки на территории Калининграда.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, вечером 9 апреля наркотики были обнаружены и изъяты у парня полицейскими.

Отмечается, что товар он покупал с еще несколькими, пока не установленными следствием людьми.

Парня заключили под стражу.