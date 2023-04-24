В парке Черняховска установили миниатюру собора Архангела Михаила

. Фото: Администрация Черняховска

В Парке Победы в Черняховске установили первую миниатюру – собор Архангела Михаила. Как рассказали в администрации округа, всего в зеленой зоне планируют поставить 22 миниатюры, обозначающие символически муниципалитеты Калининградской области.

Как рассказала «Комсомолке» автор первой миниатюры Анастасия Лагуткина, сделана она из металлических листов, а цвет – это имитация кортена.

Среди 22 мини-зданий в парке появятся: Кафедральный собор с острова Канта в Калининграде, маяк из Балтийска, водонапорная башня из Светлогорска, крайсхаус из Полесска, мост королевы Луизы из Советска, замок Рагнит из Немана, а также знаменитые кирхи других городов.