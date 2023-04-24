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НовостиСпорт24 апреля 2023 15:36

Сборная Калининградской области выиграла первенство Северо-Запада по регби

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: министерство спорта Калининградской области

Первенство Северо-Запада по регби прошло на стадионе «Сельма», собрав юных спортсменов из Санкт-Петербурга, Подмосковья и Калининградской области. Сборная региона вышла победителем.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, наши ребята выиграли все четыре матча с общим счетом 163:20.

В финале калининградцы были сильнее питерцев. Лучшим игроком турнира в составе победителей признали капитана Артемия Зрелых.

Теперь калининградские регбисты сыграют на финальном этапе первенства России по регби-15, запланированном в Зеленограде через два месяца.