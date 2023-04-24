В Калининградской области проходят учения военных парашютистов

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области морпехи Балтийского флота отрабатывают практические задачи по воздушно-десантной подготовке. Военнослужащие из десантно-штурмового и разведывательного подразделений уже выполнили более 50 прыжков с парашютом.

Плановое десантирование производилось с высот от 800 до 1200 метров из вертолета Ми-8.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, до конца этой недели морпехам предстоит выполнить еще более 100 прыжков с парашютами в полной боевой выкладке и с оружием.

Отмечается, что ранее навыки десантирования отрабатывались на специальных тренажерах.