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НовостиПолитика24 апреля 2023 15:49

В Калининградской области проходят учения военных парашютистов

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба Балтфлота

В Калининградской области морпехи Балтийского флота отрабатывают практические задачи по воздушно-десантной подготовке. Военнослужащие из десантно-штурмового и разведывательного подразделений уже выполнили более 50 прыжков с парашютом.

Плановое десантирование производилось с высот от 800 до 1200 метров из вертолета Ми-8.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, до конца этой недели морпехам предстоит выполнить еще более 100 прыжков с парашютами в полной боевой выкладке и с оружием.

Отмечается, что ранее навыки десантирования отрабатывались на специальных тренажерах.