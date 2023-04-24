В Калининграде определили 42 инвестпроекта, которые получат льготные займы на 2,2 миллиарда рублей

. Фото: Правительство Калининградской области

Льготные займы на 2,2 миллиарда рублей получают 42 инвестпроекта в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба областного правительства, финансирование сроком до 7 лет всего под 2% предоставляется предпринимателям из средств субсидии, направленной в регион в прошлом году по решению президента.

Отмечается, что первую часть средств – 3,6 млрд рублей – оператор программы «Мой бизнес» распределил в декабре 2022 среди 42 заявителей. Теперь же льготное финансирование на 2,2 млрд рублей одобрено еще для 42 инвестпроектов.

Сообщается, что новые заемщики заявляют проекты в пищевой промышленности, логистике, туризме, в сфере услуг и других отраслях.