В Калининграде чемпиона Франции по фехтованию наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Вивьен и Юлия с сыном. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в региональном правительстве состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград. Мероприятие прошло в понедельник, 24 апреля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден Вивьен Майя – тренер спортивной сборной команды Омской области по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплина фехтование).

Вивьен является чемпионом Франции и этапов Кубка мира по фехтованию.

Подопечная тренера и его супруга – калининградка Юлия Майя – неоднократно становилась призером престижных международных соревнований, в том числе XVI летних Паралимпийских игр, за что награждена медалью «За заслуги перед Калининградской областью».

Интервью со спортсменкой здесь.