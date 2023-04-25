Улицы в центре Калининграда перекроют ради проведения выставки техники МЧС

В Калининграде в субботу, 29 апреля, ради проведения мероприятия, посвященного 374-й годовщине образования пожарной охраны временно перекроют движение по участкам ул. Гаражной и пл. Победы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в этот день с 9.00 до 15.00 закрывается для движения транспорта:

- ул. Гаражная на участке от пл. Победы до ул. Юношеской;

- пл. Победы (в районе дома № 4) на участке от ул. Гаражной до Советского проспекта.

Отмечается, что на время прекращения движения автобусный маршрут № 4 направят по Гвардейскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения.

В обратном направлении - по существующему маршруту.