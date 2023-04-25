В Калининграде ищут киберспортсменов для участия в турнире по FIFA

В Калининграде проведут турнир по FIFA. Организаторы ищут 23 молодых людей в возрасте от 16 до 35 лет.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, групповые этапы стартуют 29 апреля и продлятся до 19 мая.

Состав турнира:

- групповой этап, каждый в группе играет с каждым, лучшие игроки в группе проходят дальше в плей-офф;

- плей-офф, 1/8 и 1/4 играют до первого поражения (Best of 1);

- полуфиналы;

- финал и матч за 3-е место - матчи до двух поражений (Best of 3).

Игры пройдут 1 на 1 на PS5. Участие бесплатное. Победителей ждут награды - медали, атрибутика МЦ, именные дипломы и кубок.

Зарегистрироваться можно до 28 апреля. Подробности здесь.