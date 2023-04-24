В Калининграде откроется первая студенческая поликлиника

В Калининграде планируют открыть студенческую поликлинику. Тогда как в вузах сейчас функционируют только медпункты.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новая студенческая поликлиника – это специально создаваемая амбулаторная служба, аналогов которой в стране нет. Предполагается, что в новой поликлинике будет обслуживаться по прикреплению по ОМС 10 тысяч студентов со всего региона.

Уже решено, что будет сосредоточено оказание помощи по четырем ключевым профилям: терапии, гинекологии, дерматологии и эндокринологии, а также проведение исследований, в том числе лучевой диагностики, за исключением томографии. При необходимости добавятся и другие профильные направления.

Отмечается, что в начале будущего года поликлиника может принять первых пациентов.