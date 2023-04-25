В Калининградской области растет спрос на врачей и фельдшеров

В Калининградской области зафиксирован рост спроса на медперсонал и врачей. Как сообщает служба исследований hh.ru, с начала года в регионе открыли почти 1700 вакансий для медиков, фармацевтов, лаборантов и административных сотрудников – это на 95% больше, чем за аналогичный период 2022.

Только с начала апреля появилось без малого 400 вакансий в сфере медицины и фармацевтики. 52% из них – это предложения для лечащих врачей и врачей-экспертов, 51% новых рабочих мест приходится на клинических исследователей.

Как говорят эксперты, рост спроса на врачей и средний медицинский персонал связан не только увеличением числа вакансий внутри региона. Из-за дефицита кадров работодатели ищут работников в других регионах страны.

Так, в Калининградской области сейчас открыты вакансии для медиков с переездом в Тюменскую, Московскую, Владимирскую области, Краснодарский край, Якутию и другие регионы.

Средний диапазон зарплаты для врачей в Калининградской области составляет 45 000 – 80 000 руб., для медсестер – 30 000 – 40 000 руб., для фармацевтов – 40 230 – 50 000 руб.