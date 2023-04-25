В Советске задержали серийного вора, который обчищал незапертые квартиры

Молодого человека, подозреваемого в целой серии квартирных краж, задержали в Советске. 20-летний парень, который уже имел проблемы с законом, ходил по домам, в поисках незапертых дверей. При этом его нисколько не смущало, что хозяева квартир при этом находились дома.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, вор в квартирах брал все, что могло представлять какую-либо ценность. На улице Сиреневой похитил рюкзак с документами и 5 тыс рублями, на улице Героев добычей стали деньги и мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело.