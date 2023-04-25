В Калининградской области на этой неделе изменится расписание пригородных поездов

С 29 апреля по 1 мая пригородные поезда в Калининградской области будут ходить по расписанию выходных и праздничных дней. Так, на Светлогорском и Зеленоградском направлениях каждые сутки будут курсировать 96 поездов. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

На Багратионовском, Мамоновском, Балтийском, Черняховском направлениях дороги с 29 апреля по 1 мая, поезда будут отправляться:

- из Калининграда в Багратионовск в 7:45, в обратном направлении – в 18:35;

- из Калининграда в Мамоново в 9:45, из Мамоново в Калининград в 16:10;

- из Калининграда в Балтийск в 8:10, из Балтийска в Калининград в 16:20;

- из Калининграда в Черняховск в 8:45, из Черняховска в Калининград в 13:05.

Также, напомним, с 1 мая начнет курсировать пригородный поезд Калининград-Железнодорожный.

Полное расписание здесь.